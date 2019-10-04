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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 6, Kars ve Ağrı'da 5, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de 13, Ardahan'da 2 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Iğdır'da 28, Ağrı'da 25, Erzincan'da 29, Tunceli'de 27, Kars'ta 22, Ardahan'da 20, Erzurum'da 23 derece olacak.

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