Doğu'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için karla mücadele ekipleri yoğun mesai yapıyor. Kar ve tipiden dolayı kapanan yollar birer birer açılıyor.

Bölgede birkaç gün aralıklı yağan karın ardından kapanan yollarının yeniden ulaşıma açılması için karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Kar kaplanları zaman zaman kar kalınlığının 2,5 metreyi aştığı güzergâhlarda karla mücadeleyi sürdürüyor.

Çok sayıda iş makinesiyle kilometrelerce kapalı yolun açılmasını sağlayan ekipler, hem il merkezlerinde hem de kırsalda ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Erzincan'da kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma açılırken kalan 17 yolun da bugün açılarak tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan karın ardından bölgede soğuk hava etkisini artırdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Kars'ta 23, Erzurum'da 19, Ardahan'da 15, Tunceli'de 12, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların sıfırın altında Tunceli ve Erzincan'da 2, Iğdır'da 5, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı ve Ardahan'da 9 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 61 ve Konaklı'da 46 santimetre ölçüldü.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede, vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.