Doğu'da kar yağışı ve dolu uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürürken gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan ve güneyi, Erzurum ilinin kuzey kesimleri ile Iğdır çevrelerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu, diğer illerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan Refahiye, Kars Digor ve Erzurum'un Karayazı ilçelerinde 4, Ardahan'ın Göle ilçesinde 6, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 3 derece olarak kaydedildi.

“Dolu sağanağına dikkat”

Meteoroloji uzmanları bölge genelinde sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirterek, “Dolu sağanağına dikkat: Bölgemiz genelinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte beklenen dolu yağışından dolayı, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” dedi.