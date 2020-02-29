Doğu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesi aralıklı kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi. Son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan'ın güneyi Erzurum'un kuzeyi ile Iğdır genelinin yağmur karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı Ardahan, Kars ve Ağrı'da ise kar şeklinde olacağı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan 4, Iğdır'da 3, Erzurum'da sıfır, Ağrı'da eksi 2, Ardahan'da eksi 3, Kars'ta eksi 3 derece ölçüldü.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan Göle'de sıfırın altında 10, Ardahan Göle Yavuzlar Köyü'nde 12, Ardahan Damal'da 6,4 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Merkez'de 15 derece oldu.