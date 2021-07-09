Doğu'da kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısında bulunularak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Öğle saatlerinden sonra etkisini gösterecek sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Ağrı ve Erzincan'da 33, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 24, Bayburt'ta 30 derece olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Kars'ta 12, Erzurum, Bayburt ve Ardahan'da 13, Ağrı'da 17, Erzincan'da 19, Iğdır'da 20 derece kaydedildi.