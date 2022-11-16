Doğu'da sabah saatlerinde sis hakim oldu, yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Kayak ve macera tutkunları, karla kaplı 3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı'nın zirvesinde kayak ve motokros heyecanı yaşandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede sabah saatlerinde sis ve pus hakim olurken yer yer görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Bayburt'ta 3, Erzurum meydanda 10, Ardahan'da 9, Kars'ta 4, Tunceli ve Iğdır'da 1, Ağrı'da 5 derece olarak kaydedildi.

“3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı'nın zirvesinde kayak keyfi”

Öte yandan Erzincan'da yüksek kesimler yağan karla birlikte beyaza büründü. Kayak ve macera tutkunları, karla kaplı 3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı'nın zirvesinde kayak ve motokros heyecanı yaşandı.

Erzincan kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Ergan Dağı'nın zirvesi yağan karla birlikte beyaza büründü. Motosiklet ve kayak tutkunları ise kar yağışının ardından, Ergan Dağı'nın 3 bin 200 metre yükseklikte kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu alanda kayak ve motokros etkinliği düzenledi. 3 bin 200 rakıma çıkan doğaseverler, dik yamaçtan kayakla kayarak motosikletleriyle off roat yaptı.