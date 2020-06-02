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Doğu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Erzurum'un doğusu ile Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


Kuvvetli rüzgâr değerlendirmesi öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

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