İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bölgede rüzgarın güneybatı ve yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 7, Erzincan'da 18, Tunceli ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 34, Tunceli'de 30, Erzincan'da 28, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 26, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.