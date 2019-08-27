İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi’nde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan tamamı ile Erzurum, Erzincan ve Kars illerinin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Sıcaklıkların önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 11, Kars'ta 10, Ağrı'da 13, Iğdır'da 18, Erzincan'da 18, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum'da 26, Kars'ta 27, Ağrı'da 31, Iğdır'da 33, Erzincan'da 31, Ardahan'da 25 derece olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.