İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ilinin kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların düştüğü bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 6, Ardahan ve Kars'ta 3, Ağrı'da 5, Iğdır'da 10, Tunceli'de 11 ve Erzincan'da 14 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 29 Tunceli'de 27, Iğdır'da 26, Ardahan'da 21, Erzurum'da 23, Kars'ta 20, Ağrı'da 24 derece.


Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 1,3 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye'de 32, 3 derece oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.