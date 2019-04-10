İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Doğu'da sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’da sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Yetkililer, sağanak yağış sonrası yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.