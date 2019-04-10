Doğu'da sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yetkililer, sağanak yağış sonrası yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.