İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu'da sıcak hava uyarısı

Doğu Anadolu’da sıcaklık, mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da sıcaklık, mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Meteorolojiden sıcak hava uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ili ve kuzey kesimleri ile Kars, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.


Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Meteorolojik değerlendirmeye göre sıcaklık uyarısı yapılarak, “Bölgemiz genelinde 27 Haziran 2019 Perşembe akşam saatlerine kadar hava sıcaklıkların mevsim normallerinin (3 ila 7) derece üzerinde seyretmesi beklenildiğinden meydana gelebilecek (sıcaklık çarpması vb.) olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanların gündüz saat 11:00 -15:00 arası dışarıya çıkmamaları önerilmektedir.” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.