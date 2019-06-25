Doğu'da sıcaklık artıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrederken rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Erzurum'da 13, Kars'ta 10, Erzincan'da 13, Ağrı'da 12, Tunceli'de 13, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan'da 35, Iğdır'da 37, Erzurum ve Tunceli'de 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 28, Ağrı'da 32 derece olacak.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde 7 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'ın Aralık ilçesinde 38 derece olarak kaydedildi.

“Erzincan'da sokak köpeklerinin uyku keyfi”

Gün içerisinde aşırı sıcakların etkili olduğu Erzincan'da uykuya yenik düşen sokak köpeklerinin şekerleme keyfi İHA muhabirinin objektifine yansıdı.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Erzincan merkez Dörtyol mevkiinde, 4 sokak köpeğinin aynı anda sıcaktan bunalarak uyumaları ilginç görüntü oluşturdu. Yoldan gelip geçen vatandaşlar uyuyan köpeklere bakarak yollarına devam etti.