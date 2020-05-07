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Doğu'da sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu Kars ve Ardahan çevreleri hafif sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların 2 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 9, Erzurum'da 5, Kars'ta 3, Ağrı'da 6, Iğdır'da 10, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 22, Erzurum'da 17, Kars'ta 16, Ağrı'da 17, Iğdır'da 22, Ardahan'da 14 derece olacak.

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