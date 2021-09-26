Doğu'da sıcaklıklar düşüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklığın, mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar Erzincan'da 24, Tunceli'de 25, Iğdır'da 23, Ağrı'da 19, Erzurum'da 18, Kars'ta 16, Ardahan'da 13 derece olması öngörülüyor.