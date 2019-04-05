Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da araçların camları buz tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 1 ve Erzurum'da 1 derece ölçülürken Ağrı'da ve Erzincan'da sıfır derece oldu.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken'de 139, Konaklı'da 112, Sarıkamış Cıbıltepe'de 101, Ergan Dağında 195 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 4 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesi uyarılarında bulundu.

"Erzincan buz tuttu"

Öte yandan, Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan tipi araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yolda kalan araçlar iş makineleriyle çekilerek kurtarıldı. Soğuk hava nedeniyle Erzincan'ın Kavakyolu beldesinde araçların camlarını buz tuttu. Sabah işe gitmek için araç sürücüleri camları kazıdıktan sonra yola koyuldu.