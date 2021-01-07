İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görülecek.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Kars'ta 20, Erzurum'da 12, Ağrı'da 18, Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Ardahan'da 16 derece olarak kaydedildi.


Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklılar ise; Erzincan'da 10, Erzurum'da 1, Kars'ta eksi 1, Ağrı'da eksi 5, Iğdır'da eksi 4, Ardahan'da eksi 2 derece olması öngörülüyor.


Bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Palandöken'de 39, Konaklı'da 36, Sarıkamış'ta ise 32 santimetre olarak ölçüldü.


Öte yandan bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle göller ve dereler buz tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.