Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceyle Kars ve Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgede gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 15, Ağrı'da 9, Erzurum'da 8, Iğdır'da 3, Bayburt'ta 5, Erzincan'da 2 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan ile Tunceli'de 11, Bayburt ve Iğdır'da 8, Erzurum ile Ağrı'da 7, Kars'ta 4, Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.