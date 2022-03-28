Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevresinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr, kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Kars'ta 8, Ardahan'da 6, Erzurum'da 4, Bayburt'ta 1 derece kaydedilirken, Iğdır'da 0, Erzincan'da ise 2 derece ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise, Iğdır'da 12, Erzincan'da 8, Ağrı'da 6, Bayburt'ta 4, Erzurum'da 2, Kars'ta 0 ve sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 188, Ergan Kayak Merkezinde 140 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 145 santimetre olarak kaydedildi.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.