İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 18

Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri soğuk hava etkisini artırdı.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 18 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklıklar gündüz saatlerinde bölge genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgâr güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 18 derece olarak ölçülürken diğer illerde şöyle oldu:


Erzurum'un Çat ilçesinde eksi 9, Kars'ın Selim ilçesinde eksi 8, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde eksi 5, Iğdır'ın Aralık ilçesinde eksi 2, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eksi 8 derece.


Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzurum ve Ardahan'da 13, Kars ve Ağrı'da 14, Iğdır'da 19, Erzincan'da 17 derece olması tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.