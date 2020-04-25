İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu'da yağmur ve kar

Doğu Anadolu Bölgesinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların 1 ila 2 derece artacağı bölge genelinde rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetlice esecek. Bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yükseklerinde zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Kars'ta eksi 1, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 1, Erzincan'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 6 derece olarak ölçüldü.


Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise; Erzincan'da 12, Tunceli'de 10, Iğdır'da 11, Erzurum ve Kars'ta 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9 derece olması öngörülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.