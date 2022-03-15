Doğu'da yeni bir soğuk hava ve yağışlar geri geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde 17 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart 2022 Cuma gününden itibaren Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kar şeklinde görülmesi beklenirken kar yağışının yer yer yoğun olacağı kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının önümüzde ki bir hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve kar yağışlı havanın Doğu Anadolu'yu etkisi altına alacağı öngörülüyor.

Ekiplerce yapılan açıklamada meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiği vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.