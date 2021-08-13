İhlas Haber Ajansı

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Doğu'daki 4 il gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu’da bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'da bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgârın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 25 derece olması tahmine ediliyor.

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