Doğu'nun yüksek kesimlerinde kar, kent merkezlerinde soğuk hava

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı görülürken kent merkezlerine beklenen kar yağmadı, soğuk hava gece ve sabah saatlerinde etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan'ın kuzey kesimleri ile Erzurum ve çevresinin hafif kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve Tunceli'de 2, Ardahan'da 12, Erzurum'da 9, Bayburt'ta 5, Kars'ta 4, Ağrı'da 7 derece olarak kaydedildi.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezinde 24, Kop Kayak Merkezinde 12, Konaklı Kayak Merkezinde 5 santimetre olarak ölçüldü.