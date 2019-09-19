Doktorlara anne sütü ve emzirme eğitimi

Erzincan'da sağlık personellerine Bebek Çocuk Ergen İzlem ve Anne Sütü-Emzirme Eğitimleri verildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen Kadın Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) birimi koordinasyonunda; Aile Sağlığı Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarına yönelik İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Sağlık Hizmetleri Başkan V. Dr. Özlem Göktekin Uzun, Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Adem Yusuf Kasımoğlu' nun katılımıyla ''Anne Sütü ve Emzirme'' , ''Tamamlayıcı Beslenme'' , ''Bebek Çocuk Ergen İzlem Eğitimleri'', Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinden, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr Üyesi İlknur Sürücü Kara tarafından verildi.

Eğitim ile ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, "Bebek ve çocuklarının sağlığını korumak amacıyla hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak çalışmalarımız sürüyor. Günümüzde ulaştığımız noktada Çocuk Sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca ölümleri önlemekten çıkıp, giderek sağlık sorunlarının oluşturduğu diğer olumsuzlukları da önlemek ve gidermek olmaktadır.Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz tarafından ilgili personellerimize eğitimler vermekteyiz." dedi.