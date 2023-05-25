Doktorluk hayali olan gençler meslek hakkında bilgi aldı

Erzincan'da "Ne okusam ne olsam?" projesi çerçevesinde öğrenciler Çayırlı İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek doktor ve hemşirelik mesleğini sordular.

Erzincan'da liseye hazırlanan öğrencilerin yapmak istedikleri meslek gruplarıyla görüşerek fikir yürüttüğü “Ne okusam, ne olsam?” projesi Çayırlı ilçesinde devam ediyor. Projenin gayesi, ilçede öğrenim gören 8. Sınıf öğrencilerinin ilerideki yaşamlarını önemli derecede etkileyecek olan meslek seçimi hususunda bir farkındalık oluşturmak, onları istek ve kabiliyetleri istikâmetinde doğru meslek gruplarına sağlıklı bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamak. Proje çerçevesinde son olarak doktor ve hemşire olmak isteyen öğrenciler, İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan hekim ve personeller ile bir araya geldi. Öğrencilere, doktorluk ve hemşirelik mesleği hakkında detaylı bilgiler verildi. İlgili mesleklerin sorumluluklarına, iş tanımlarına ve akademik sürecine değinildi. Öğrencilerin meraklı soruları ilgili meslekte çalışan bireyler tarafından yanıt buldu. Daha sonrasında hastane bölüm ve odaları gezilerek birtakım tıbbi cihazlar tanıtıldı.

Yapılan ziyarete; Çayırlı İlçe Kaymakamı Ahmet Gülderen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Düzgün, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yusuf Budak, hastanede görev yapan doktor ve personeller, öğretmen ile öğrenciler katıldı.