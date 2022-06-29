İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dostlar Beni Hatırlasın Erzincan'da seyirciyle buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseriyle Erzincan’da sanatseverlerin karşısına çıktı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseriyle Erzincan'da sanatseverlerin karşısına çıktı.


EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda, Şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki orkestranın müzikleri eşliğinde aşık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'in gönüllere taht kurmuş şiirlerine ait hikayelerin anlatıldığı bir konser verildi.


Beğeni toplayan konser katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.