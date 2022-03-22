Erzincan'da düzenlenen “Down Sendromu Farkındalık Günü" renkli görüntülere sahne oldu.

Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Kromozomları Değil, Skorları Sayalım" sloganıyla düzenlenen özel çocuklar için masa tenisi turnuvası ve hepimiz aynıyız spor oyunları, renkli görüntülere sahne oldu.

Yıldırım Akbulut Spor Salonu'nda düzenlenen programa; Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcıları Yunus Emre Temel ve Hüseyin Remzi Konak, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, antrenörler, öğretmenler, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

Özel çocukların masa tenisi ve badminton müsabakalarını izleyen Vali Makas, müsabakalar sonunda dereceye giren çocukları tebrik ederek, madalyalarını ve hediyelerini verdi.

Özel çocukların hem spor yaptıkları hem de doyasıya eğlendikleri etkinlikler, pasta kesimi yapılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.