Dr. Meriç: “En zayıf hadis senediyle tarihi metinlerden güçlüdür”

Altay Cem Meriç, “Nasıl Müslüman oldum?” başlıklı konuşmasında İslam ile tanışmasının serüvenini anlattı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin haftalık programları Ramazan ayında da devam ediyor. TYB Erzincan Şubesi'nin bu haftaki konuğu, videoları internette çok tıklanan Dr. Altay Cem Meriç oldu. Yüzlerce video çekerek takipçilerine mesajlar veren, sorularını cevaplayan Dr. Altay Cem Meriç İslâm'ı hem İslâm hem de batı kültürünü öğrenerek anlamaya ve anlatmaya çalışıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Kültürevi'ndeki programda Konuşan Dr. Altay Cem Meriç “Nasıl Müslüman oldum?” başlıklı konuşmasında İslam ile tanışmasının serüvenini anlattı. Aile ve okuldan aldığı bilgilerin onun doğru yola iletemediğini anlatan Dr. Altay Cem Meriç, arayış içerisinde olduğunu, bir dönem ateist olarak yaşadığını, ardından araştırmaları ile Müslüman olduğunu anlattı.

Hem İslam hem de batı kaynaklarını incelediğini, İslam kaynaklarını araştırabilmek adına Arapça öğrendiğini ve İngilizcesini geliştirdiğini anlatan Dr. Meriç, “İslâm'ı öğrenmek için gittiğim ve soru sorduğum din adamları bana hep şüpheyle yaklaştılar. Bu şüpheler tanıdığın birkaç iyi Müslüman sebebiyle Müslümanlar hakkında genel menfi bir kanaatin oluşmasının önüne geçti. İslâm'ı zamanın idrakine söyletemememiz sebebiyle gençler arasında dinsizlik yaygın hale geliyor. Bunun yolu da iyilikle yaklaşmaktır. Zorla bunu yapmak mümkün değildir. Bugün dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'dır. Endonezya hiçbir Müslüman devletin etkisi altına girmemiş, fethedilmemiş, zorlanmamış ama Müslüman olmuştur. Endonezya'nın Müslümanlığı oraya giden Müslüman tacirler marifetiyle gerçekleşmiştir” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Dinleyicilerden gelen çok sayıda soruyu cevaplandıran Dr. Altay Cem Meriç, “Hazırladığım ‘Peygamberliğin İspatı' isimli kitabımda batılı müsteşriklerin peygamberimiz ve İslam ile ilgili söylediklerini derleyip toparladım. Bunun için binlerce sayfalık batılı filozofun, yazdığını gözden geçirdim. Yaptığım çalışma ile batılılara kendi filozoflarının bakış açısı ile Hz. Peygamberin peygamberliğini ispat ettim. Batının tarihi metinlerinin hiç birisi senedi en zayıf hadisten daha güçlü değildir. Çünkü hiçbir filozofun, düşünürün, tarihçinin yazdığı metin bir hadisten daha sağlam bir metin olma vasfına sahip değildir” dedi.

Programın sonunda Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Tarafından hazırlanan Teşekkür Belgesini, Doç. Dr. Mehmet Cihat Üstün Dr. Altay Cem Meriç'e takdim etti.