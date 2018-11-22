Dr. Selim Argun'dan Rektör Levent'e Ziyaret

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri münasebetiyle Erzincan'da bulunan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in de hazır bulunduğu ziyarette Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ile bir süre sohbet etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Levent, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Dr. Argun da Rektör Levent'e Mevlid-i Nebi Haftası anısına kitap takdiminde bulundu.