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Dumanlı Yaylasında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Erzincan’ın Refahiye ilçesi sınırlarında bulunan Dumanlı Yaylasında kar kalınlığı bazı noktalarda 5 metreyi buldu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi sınırlarında bulunan Dumanlı Yaylasında kar kalınlığı bazı noktalarda 5 metreyi buldu. Kent merkezinde ise adeta yazdan kalma günler yaşanırken belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.


Refahiye'ye ortalama 60 kilometre mesafedeki Dumanlı Yaylası Karayaprak Köyü güzergahında kar kalınlığı yaklaşık 5 metreyi buldu. İshak Olğun isimli iş makinesi operatörü bu güzergahta karla mücadele çalışması yürüttü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.


Öte yandan Erzincan şehir merkezinde ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bulan belediye işçileri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

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