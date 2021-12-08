Refahiye Kaymakamlığı ve Refahiye Belediye Başkanlığı tarafından ortak hazırlanarak, KUDAKA' ya sunulan "Dumanlı'ya Macera Geliyor" ve "Kalkancı Göleti Mesire Alanı" projelerinin onay protokolü imzalandı.

Refahiye Kaymakamlığı ve Refahiye Belediyesi tarafından ortak hazırlanarak Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (KUDAKA) sunulan "Dumanlı'ya Macera Geliyor" ve "Kalkancı Göleti Mesire Alanı" projelerinin onay protokolü KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kaymakam Eyüp Kaykaç ve Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı arasında imzalandı.

Refahiye Kaymakamlık tarafından sunulan, Dumanlı Tabiat Parkında vatandaşların daha eğlenceli ve dolu vakit geçirebilmeleri, tabiat parkındaki etkinliklerin artırılması, yerli ve yabancı turist ziyaretçi sayılarının artırılması hedeflenerek “Dumanlı'ya Macera Geliyor” projesi adı altında zip coaster, lazer sistemli yeni nesil paintball, ahşap ip parkuru gibi birçok etkinliğin yer aldığı faaliyetler KUDAKA tarafından destek gördü.

Refahiye Belediye Başkanlığı tarafından ise, tabiatı ve doğasından gelen güzellikleri ortaya çıkarmak, mekânın daha cazip hale getirilmesini, bölgenin coğrafi konumu itibariyle doğal kaynaklarının ve doğal güzelliklerinin avantajlarının ön plana çıkarılarak etkinlik ve konaklama tercihinde ilk sıralarda yer almasına katkı sunulması amacıyla ilçeye bağlı Kalkancı köyü sınırlarında bulunan Kalkancı Göleti'ne eğlendinlen çalışmaları yapmak için hazırlayıp sunulmuş olan proje KUDAKA tarafından kabul gördü.

Ayrıca Anadolu'nun Yeşil Cenneti Projesi (Köroğlu Vadi Projesi) 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında onaylanan ve Belediye Başkanlığı tarafından uygulanacak olan ilçede bulunan Köroğlu Mağarasının turizme kazandırılması için fizibilite destek sözleşmesi imzalandı.

Toplam bütçesi yaklaşık 2,2 milyon TL olan projelerin ilçe ekonomisine ve bölgede turizmin gelişimine katkı sunması hedeflenmektedir. Kaymakam Eyüp Kaykaç konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında; "Her üç projeye yaklaşık 2,2 milyon TL tutarında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından destek sağlanmıştır. Yapılacak yatırımların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. En kısa sürede projelerimizin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanılacaktır" dedi.