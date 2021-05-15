Dünya barış aktivisti Alınak, İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısında bulundu

Uzun yıllar Orta Doğu üzerine barış girişimlerini sürdüren ve aynı zamanda Orta Doğu'da yapılan en büyük insan hakları anıtının da mimari olan, dünya barış aktivisti heykeltıraş Murat Alınak basın açıklaması yaparak İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve Hamas Lideri Dr. İsmail Haniye'ye ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail ve Filistin arasında günlerdir devam eden çatışmada şimdiye kadar Filistinli masum çocuklar ve siviller dahil olmak üzere 119 kişinin hayatını kaybettiğini 830 kişinin de yaralandığını dile getiren Alınak, 14 Mayıs 2021 Cuma günü İsrail polisince ve askerlerince Mescid-i Aksa da ibadet halindeki insanlara yapılan saldırıları kınadı.

Murat Alınak, mevcut olgunun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ters düştüğünü ifade ederek, “Üzüntülü ve kaygılıyız. Günümüzde hangi dinde olursa olsun mevcut dini sorunsallıklar ancak demokrasi ışığında, akıl, sağduyu ve hoşgörü anlayışıyla, barışçıl bir atmosfer içerisinde çözülebilir. Tarihte ve günümüzde üç semavi din için çok büyük önemi olan ve tarihler boyunca üç semavi dince paylaşılamayan, Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa 1187 yılında İmparator Selahaddin Eyyubi önderliğinde Haçlılardan alınmıştır. O dönem Diyarbakır'da bulunan İmparator Selahaddin Eyyubi nin Diyarbakır Hevsel bahçelerinden Diyarbakırlı kadınlarınca toplanan gül yapraklarından yapılan gül sularını yıllarca yanında taşıyarak, Haçlılardan aldığı Mescid-i Aksayı gül sularıyla yıkayıp, mevcut kutsal mabedi üç semavi dinin ortak dini ibadetine açtığını hatırlayalım. Bu konuda İmparator Selahaddin Eyyubi'nin erdemli ve barışçıl kişiliği İsrail ve Filistinli liderler tarafında örnek alınmalıdır.” dedi.

Geçmiş yıllarda Kudüs'ün fatihi İmparator Selahaddin Eyyubi'nin büstünü icra ettiğini de dile getiren Heykeltıraş Murat Alınak, mevcut eserin devletçe değerlendirilmeye alınmasını talep etti.