Düşerek yaralanan kayakçı hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezinde kayak yaparken düşerek yaralanan kayakçı, UMKE ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ergan Kayak Merkezinde hafta sonu diğer günlere nazaran biraz daha fazla kayakçı yoğunluğu yaşandı. Kayak severler uzun piste soluksuz kayak yapmanın tadını çıkardı. Bu sene önceki yıllara nazaran istenilen seviyede karın yağmadığını belirten kayakçılardan Osman Taş, “Yakın olduğu için buraya geldik. Hafta sonu kayak yaparak güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

Kayak pistinde zaman zaman düşen kayakçılara da hazır kıta görev yapan UMKE ekipleri müdahalede bulundu. Düşerek yaralanan bir kayakçıya ilk müdahaleyi yapan UMKE ekipleri sedyeyle ambulansa taşıyarak, hastaneye sevkini sağladılar.