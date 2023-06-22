Düzensiz göçle mücadele dahilinde 5. Huzur Operasyonu gerçekleştirildi

“Huzur” operasyonunu gerçekleştirdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 27 ekip ve 61 personelin katılımı ile 08:00 ile 18:00 saatleri arasında yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada bin 205 Türk vatandaşı, 172 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 302 araç, 75 umuma açık iş yeri, 32 metruk bina, 4 tren garı kontrol edildi.

Uygulamada, kaçak yollardan giren 9 Afganistan uyruklu şahıs, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranması olan Afganistan uyruklu 1 şahıs yakalandı.