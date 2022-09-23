Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da 9'uncu huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2022 yılının 9'uncu “Huzur” operasyonunu gerçekleştirdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada, 642 Türk vatandaşı, 214 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 52 araç kontrolü yapıldı. Yabancı uyruklu olduğunu beyan eden kimliksiz 2 düzensiz göçmen ise yakalanarak gerekli işlemlerin akabinde Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.