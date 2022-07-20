Düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığınca düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulaması Erzincan'da da yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 32 bin 719 personel ve 152 dedektör köpeği ile 7 bin 161 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulaması yapıldı.

Erzincan'da da bu çerçevede yapılan uygulamalarda 432 Türk vatandaşı, 93 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 134 araç, 4 metruk bina ve çevresi, 63 umuma açık yer kontrolü yapıldı. Afganistan uyruklu olduğunu beyan eden kimliksiz 1 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler akabinde Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.