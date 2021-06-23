EBYÜ Eczacılık Fakültesi'nde kalite toplantısı yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Kalite Güvencesi Sistemi kapsamında Kalite Koordinatörlüğü tarafından birim bazında Eczacılık Fakültesi ile kalite toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde, akademik personel, idari personel ve öğrencilerin görüş ve önerilerinin yer aldığı memnuniyet anketlerinin genel değerlendirilmesi ve analizi hususunda, Kalite Koordinatörlüğü tarafından birim bazında Eczacılık Fakültesi ile kalite toplantısı gerçekleştirildi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Suat Çolak ve Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Fatih Polat, Eczacılık Fakültesi Öğretim üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğü üyelerinin yer aldığı toplantıda Kalite Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Kürşat Öksüz tarafından sunum yapıldı. Toplantıda üniversitenin kalite güvence sistemi ve kalite faaliyetleri konusunda bilgilendirilme yapılarak anket sonuçlarından elde edilen geri bildirimler doğrultusunda yapılacak olan iyileştirme faaliyetleri görüşüldü.