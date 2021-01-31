EBYÜ öğrencileri bütünleme sınavlarının kaldırılmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğrencileri twitter'dan ‘EBYÜBütHakkımızıGeriVer' hashtagi oluşturarak bütünleme sınavlarının kaldırılmasına sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi.

Öğrenciler tepki amaçlı oluşturdukları hastage Vali Mehmet Makas ve üniversite yetkililerinin sosyal medya hesaplarını etiketledi.

Konuya ilişkin Vali Makas, sosyal medya hesabından, “Sevgili EBYÜ'lü kardeşlerim sizleri özledik. Bütünleme sınavları ve yeni oluşturulan değerlendirme sistemi ile ilgili konuda karar verici mekanizma içinde Valiliğimiz yoktur. Lakin rektörümüzün verdiği cevabı paylaşıyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun” yanıtını verdi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'nün açıklamasını paylaştı.

Konuyla ilgili Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'nden ise sosyal medya üzerinden şu açıklama yapıldı:

“Değerli öğrencilerimiz. Öncelikli olarak bilmenizi isteriz ki kurumumuzda eğitim - öğretime yönelik kararlar, konunun uzmanları ve senato üyeleri ile istişare ve değerlendirmeler yapılarak alınmaktadır.

Bütünlemenin yerine yaz okulunun tercih edilmesine yöneticilerin tasarrufundan çok, bir uzmanlık alanı olan eğitim bilimlerinin ölçme ve değerlendirme açısından bakmak gerekir. Ara sınav ve yarıyıl sonu notunu elde etmek için 14 hafta emek veren bir öğrenci, bütünleme sınavını birkaç gün içerisinde tamamlamak durumundadır. Ara sınav ve yarıyıl sınav notlarının sayı ve nitelik olarak alternatif değerlendirme yöntemleri ile oluşturulması daha doğru ve güvenilir sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Özellikle uzaktan eğitim sürecinde, öğrenciyi sistemde tutma ve oluşabilecek riskleri asgari düzeye indirme adına ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarını oluşturmak için kısa sınav, öden vb. gibi uygulamalara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda bir haftaya sıkıştırılacak bütünleme için yarıyıl sınav notunu oluşturacak etkinliklerin (kısa sınav, ödev vb.) yeniden yapılması veya uygulamalı ders ve etkinliklere yönelik bu süreçlerin tekrar edilmesi söz konusu değildir. Aslında ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının farklı sayı ve yöntem ile belirlenmesi tam da sizin emeğinizin yok sayılmasına ve telafi etme hakkınızı kullanmanıza imkan sağlamaktadır.

Üniversitemizde bütünleme sınavının kaldırılarak yaz okulu uygulamasının tercih edilmesi kararı alırken yaz okulunda mümkün olduğu kadar fazla ders açılabilmesi için birim yöneticileri ile de görüş birliğine varılmıştır.”