EBYÜ'de 2022-2023 eğitim öğretim yılında öngörülen öğrenci sayısı 25 bin 600 olacak

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcılarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk olarak üniversite bünyesinde yeni kurulan Deprem Teknolojileri Enstitüsüne değinen Levent, “Son derece önemli bir aktif fay zonu üzerinde bulunan Erzincan ilinde deprem araştırmalarının yapılması büyük önem arz etmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner başkanlığında deprem konusunda araştırma yapan akademisyenlerden oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan başvuru dosyayı Yüksek Öğretim Kurulunda oy birliğiyle kabul edilmiş ve 25/07/2022 tarih 5867 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü kurulmuştur.” dedi.

Prof. Dr. Akın Levent, 9-12 Ekim 2022 tarihleri arasında Erzincan'da yapılacak olan Türk Tarihi Sempozyumu hakkında da bilgiler aktararak, “Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu adlı program 9-12 Ekim 2022 tarihleri arasında Erzincan'da yapılacaktır. Sempozyum, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleri ile düzenlenecektir. Sempozyumda, Türk Dünyası'nın dil, tarih, kültür, sanat, eğitim, enerji, diaspora, ticaret, coğrafya, sosyoloji, halkbilimi, antropoloji, turizm, uluslararası ilişkiler, ekonomi, belediyecilik, ilahiyat, kamu idaresi, hukuk, ulaştırma ve haberleşme gibi birçok alanda bilimsel araştırmalara ortak bir zemin oluşturmak için tertip edilecektir.

Bu bilgi şöleninde, Türk Devletleri Teşkilatının 2040 vizyonu esas alınarak ortak bir akılla rasyonel, uygulanabilir öneri ve projelerin neler olabileceği üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Böylece Türk Dünyasındaki iş birliği çok boyutlu bir şekilde güçlenecek ve derinleşecektir. Sempozyumdaki bildiri ve raporlar kitap olarak yayımlanacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının son kısmında EBYÜ'de öğrenci kontenjanları hakkında istatistik bilgiler veren Levent, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrenci istatistikleri; 2021 YKS sonucu ilk yerleştirmede yerleşen öğrenci sayısı: 4027

2021 YKS ilk yerleştirme sonrası doluluk oranları: %76,37

2021 YKS kayıtlanan öğrenci sayısı: 4434

2021-2022 eğitim öğretim yılı öğrenci sayısı: 23 bin 480

2022 YKS sonucu yerleşen öğrenci sayısı: 5 bin 200

2022 YKS sonucu yerleşen öğrenci doluluk oranları: %98,88

Güncel öğrenci sayısı: 18 bin 912

2022 YKS sonucu yerleşen öğrenciler dahil edildiğinde öğrenci sayısı: 24 bin 112

2022-2023 eğitim öğretim yılında (Yatay geçiş, lisansüstü, YKS, yabancı uyruklu ve af kanunu dahilinde gelebilecek öğrenciler tahmini olarak eklendiğinde) öngörülen öğrenci sayısı 25 bin 600.

EBYÜ 2022 YKS sonuçları kontenjan yerleşen boş kalan doluluk oranı: Lisans - kontenjan 2 bin 248, yerleşen 2 bin 189, boş kalan 59, doluluk oranı yüzde 97,38.

Önlisans - kontenjan 3 bin 11, yerleşen 3 bin 11, doluluk oranı yüzde 100,00.

Toplam kontenjan 5 bin 259, yerleşen 5 bin 200, boş kalan 59, doluluk oranı yüzde 98,88” diye konuştu.