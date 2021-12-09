EBYÜ'de “Ahıska Türkleri ve Sürgündeki Aşıklık Geleneği” temalı konferans verildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) 15. yıl etkinlikleri kapsamında “Ahıska Türkleri ve Sürgündeki Aşıklık Geleneği” konulu konferans verildi.

Türk Dili ve Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen konferansta konuşmacı olarak Prof. Dr. Ali Kafkasyalı yer aldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ekrem Köksal, Ahıska'ya yakın bir konumda olan Ardahan'ın Posof ilçesinde ilk öğretmenlik görevini yaptığı sıralarda Ahıska'ya gittiğini belirterek, orada yaşayan canlı tanıklardan edindiği bilgiler dâhilinde savaş yıllarında sürgün edilen Ahıska Türkleri'ne değindi.

Prof. Dr. Ali Kafkasyalı ise konuşmasında Ahıska Türkleri'nin sürgün edilmelerinin arka planı ile sürgün edilen halkın ve onların gülüşünün ve gözyaşının tercümanı olan âşıkların başından geçenleri ulaşabildiği yabancı kaynaklardan yola çıkarak, bu konferansla gençlere ve aydınlara ulaşmayı amaçladığını söyledi. Tarihsel süreçte Ahıska Türkleri'nin yerleşim yerleri hakkında bilgiler veren Kafkasyalı, 1828 Türkmençay Anlaşması'nın, İran coğrafyasında yaşayan Ermenilere mal varlıkları ile birlikte Kafkasya'nın istenilen yerlerine göçebilme hakkı vermesinden dolayı Ahıska Türkleri için dönüm noktası olduğunu belirtti. Kafkasyalı, konuşmasının devamında Ahıska'da üç Türk ozanı Aşık Oruç, Aşık Mevlüt ve Aşık Göygöz gibi Ahıska'daki aşıkları ve aşıklık geleneği hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Programın sonunda EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kafkasyalı'ya verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihat Özgenel, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Köksal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.