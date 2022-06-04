EBYÜ'de coşkulu mezuniyet kutlaması

Törende, mezun olan 3 bin 650 öğrenci kep attı.

Yalnızbağ Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşen mezuniyet törenine kent protokolü, üniversite yönetimi, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreni, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören ve mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin geçişiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Rabia Kılıç, mezun öğrenciler adına yaptığı konuşma ile dinleyenlere seslendi. Zorlu geçen bir sürecin sonunda mezun olmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Kılıç, eğitim ve öğretim süresince kendilerine desteklerini esirgemeyen ailelerine ve kendilerini bilgi ile donatan tüm hocalarına teşekkür etti.

Lisans mezunları adına Rabia Kılıç ve önlisans mezunları adına Meslek Yüksek Okulu Sivil Havacılık İşletmeciliği öğrencisi Murat Toklu, 2021-2022 mezunları adına mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise, konuşmasına katılım sağlayan tüm ailelere, öğretim üyelerine teşekkür ederek başladı.

Rektör Levent, “Sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler, ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran zorlu pandemi süreci nedeni ile toplu mezuniyet törenlerini 2 yıl boyunca yapamadık. Şimdi Allah'a şükür bu süreci büyük ölçüde atlattık ve bu nedenle hem öğrencilerimiz hem de akademik personelimiz yüz yüze eğitime başlayıp bitirdiğimiz bu eğitim öğretim döneminin sonunda coşkuluyuz, çok tabii olarak bu keyifliyiz. Açıkçası bu töreni özlemişiz. Bu yüzden tüm misafirlerimize bu günü bizlerle paylaşma nezaketini gösterdiği için teşekkür ediyor en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Kıymetli misafirler Hepimiz biliyoruz ki günümüzde ülkelerin gücü, diğer ülkeler üzerinde etkisi, eğitimli insanlarla ölçülüyor. Kurtuluş savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk “ Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır, ya da milleti esarete ve sefalete sürükler” sözüyle eğitimin önemini en veciz şekliyle özetlemiştir.

Dünyamızı yöneten kağıt, kalem ve mürekkeptir. Sözünden hareketle; eğitim, öğretim ve araştırmada büyük başarıları yakalamak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak en büyük hedefimizdir. Değerli anne ve babalar sizler eğitimin önemine inanarak çocuklarınızın eğitimini her şekilde desteklediniz. Bugün burada ülkemizin geleceği ve kıymetlilerimiz gençlerimizin emeklerinin semeresi olan mezuniyetlerini kutlamak ve bundan sonraki hayatlarında başarı dileklerinde bulunmaktır. Bugün onların mutluluğunu onlarla beraber yaşıyoruz, Bizler evlatlarımıza güveniyoruz, sizlerde güvenin çünkü onlar ülkemizin yarınlarının teminatıdır. Bugün aslında sizin de gününüz! Haklı gururunuzu ve sevincinizi paylaşıyor ve hepiniz yürekten kutluyorum.

Sevgili öğrenciler, bugünün anlamı sizler içinde büyük, biliyorum.

Çoğunuz ailelerinizden uzakta hayatı bizzat yaşayarak öğrenmeye çalıştınız. Sınavlarda sorular bazen sizi terletti, otobüs duraklarında üşüdünüz, bilet fiyatlarından yakındınız. Sabahlara kadar müzik dinleyip, arkadaşlarınızla sohbet edip, bazen neşelendiniz, bazen hüzünlendiniz, bazen de sabahlara kadar çalıştınız, Dostluklar kurdunuz, çok sayıda arkadaş kazandınız. Kısaca eğitim hayatınız boyunca birçok zorluğa katlanarak bugüne geldiniz ve bugün mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler sizleri çok seviyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. “Benim güneşim batar yeniden doğmak için” sözünde olduğu gibi sizlerden ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz, ama biliyoruz ki yapacağınız güzel işlerle göğsümüzü kabartacaksınız. Büyük ideallerle, büyük hedeflere ulaşacağınız ve ülkemizi dünyada hak ettiği daha iyi seviyelere getireceğiniz konusunda kuşkumuz yok, sizlere güveniyoruz. Biliyoruz ki nerede olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın sizler daima Hakkı, adaleti, barışı, huzuru, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı savunacaksınız ve Sizler sayesinde ülkemiz ve insanlarımız daha müreffeh, daha huzurlu ve daha mutlu olacaktır. Üniversitemizin çok değerli akademisyenleri, kıymetli hocalarım. Bugün mezuniyet günlerinde bir araya geldiğimiz çok sevgili öğrencilerimizi büyük bir gayret ve özenle yetiştirerek bugünlere getirdiniz. Hepinize özverili ve nitelikli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, çok değerli yeni mezunlarımız hepinizi tekrar tebrik ediyor, sizleri yaşamınızın yeni dönemine, tüm akademik ve idari kadromuz adına en iyi dileklerle ve sevgiyle uğurluyorum. Sizler başardıkça bizler mutlu olacağız.

Yolunuz hayırlı, bahtınız açık, kısmetiniz bol, başarınız daim olsun. Allah'a emanet olun hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Tören, dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ile devam etti. Heyecan, öğrencilerin keplerini havaya fırlatması ile doruğa ulaştı. Program, konser eşliğinde eğlence ile devam etti.