EBYÜ'de dikine kalkış yapan çift motorlu uçak yapıldı

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Babacan ve öğrencileri “Dikine Kalkış Yapan Çift Motorlu Uçak projesi” kapsamında 4 hava aracının yapımını tamamladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yanlızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde 2019 Akademik, Bilim, Sanat ve Spor Ödülleri Töreni öncesi “Dikine Kalkış Yapan Çift Motorlu Uçak Projesi” ile gerçekleşen uçakların tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Vali Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Kahraman, Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Ekev Başkanı Sadık Ağca, Ersiad Başkanı Saim Bahadır, Ekev Yönetim Kurulu Üyeleri, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Yunus Babacan ve projeyi hayat geçiren öğrenciler katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yunus Babacan: “ Yapılan bu uçaklar Türkiye de dikine kalkış yapan tek hava araçlarıdır. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu dikine kalkış yapan biri uçak, biri helikopter, iki adet de sabit kanatlı uçak yapıldı. Uçakların biri yakıt iken 3'ü elektrikli motora sahiptir. Yaklaşık 15 öğrenci ile çalıştığımız bu proje yaklaşık 30.000 TL maliyet ile Erzincan valiliğimizin desteği ile gerçekleşmiştir.

Projemizin hayat geçirilmesinde desteğini esirgemeyen Vali Aslantaş'a, Üniversitemiz Rektörü sayın Prof. Dr. Akın Levent Hocama teşekkürlerimi sunarım” dedi.