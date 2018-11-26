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EBYÜ'de E-Devlet üzerinden transkript sorgulama hizmeti

E-Devlet Üzerinden Transkript Sorgulama Hizmetinin ilerleyen zamanda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde verilmesi için çalışmalar devem ediyor.


Günümüzde e-devlet sistemi üzerinden birçok hizmete ulaşılabilirken yakın bir zamanda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin yaptığı protokol ile e devlet üzerinden üniversite öğrencileri transkriptlerine ulaşabilecekler. Bu hizmetin kullanıma girmesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi E Devlete TC Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile girerek arama kısmına ‘transkript' yazdığında ilgili sonuçlarda transkript işlemlerine yönlendirilebilecek.

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