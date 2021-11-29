EBYÜ'de eğitmenlere teşekkür belgesi verildi

Dr. Akın Levent, “Uzaktan Dijital Teknoloji Kullanımı” ve “Dijital Teknolojilerin Etkili Kullanımı” eğitimi veren eğitmenlere teşekkür belgesi verdi.

Rektör Levent, üniversitenin Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleşen öğretim elemanlarına yönelik “Uzaktan Öğretimde Dijital Teknoloji Kullanımı” ve idari personele yönelik “Dijital Teknolojilerin Etkili Kullanımı” eğitimlerindeki özverili çalışmalarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Recep Öz, Dr. Öğr. Üyesi Elif Taşlıbeyaz , Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Koç, Dr. Öğr. Üyesi Hamza Polat, Öğr. Gör. Dr. Önder Yıldırım, Arş. Gör. Özge Aslan ve Arş. Gör. Merve Bayrak'a teşekkür belgelerini takdim etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen törende, Rektör Levent, günümüze dijital eğitiminin önemine değinerek: “21. yüzyıl becerilerini geliştirebilmek için dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor. Üniversitelerin, teknolojiyi öğretme-öğrenme süreçlerinde kullanmaları, teknolojinin gelişimine önayak olmaları, bu teknolojilerin yaygınlaşmasında kuşkusuz çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle personelimize yönelik yapılmış olan bu eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.