EBYÜ'de Hemşirelik Haftası kutlandı

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Murat Serdar Yaldız, akademisyenler, hemşireler, hemşire adayları, ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan program, Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden hemşirelik bölümü öğrencileri anısına hazırlanılan video sunumu ve açılış konuşmaları ile devam etti.

Programda ilk olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Murat Serdar Yaldız, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Akın Levent günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

Yaldız, konuşmasına sağlığın bireyin zorunlu temel ihtiyacı olduğunu ve hemşireliğin bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek grubunda yer aldığını belirterek başladı. Yaldız: “Hemşireler, insani bir güçle, sonsuz sabır ve şefkatle, gece gündüz demeden emek harcayan, her türlü olumsuzlukta mesleğine icra eden sevgi hoşgörünün simgesi haline gelen, sağlık ordularının vazgeçilmez neferleridir” dedi.

Açılış konuşmalarında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer, hemşirelik mesleğinin önemine değinerek, ICN'nin bu yıl temasının “ Hemşireler Geleceğimizdir” olduğunu söyledi Bu tema etkin sağlık hizmeti sunmak için hemşireliği desteklememiz, artan küresel sağlık sorunlarında sağlık sistemlerimizi güçlendirmek için neler yapmamız gerektiği yönünde bize hatırlatmada bulundurmakta olduğunu söyledi.

Hemşireliğim sağlık hizmetlerinin kilit noktası olduğunu vurgulayan Özer, “Hemşirelik mesleğine yapılacak yatırımın, sağlık hizmetlerinin karşılanması ve etkili ve duyarlı bir sağlık hizmeti sunulmasında temel ve sürdürülebilir yatırım olduğunu dile getirdi. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünün iki yıllığına akredite olduğu bilgisini de paylaşan Özer, bu gelişmenin etkili sağlık hizmeti sunulmasında önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Son olarak Özer, hemşirelik mesleğine yatırımın lisans eğitimiyle başladığını belirterek Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak bu alanda yapılan her türlü destek için Rektör Prof. Dr. Akın Levent nezdinde tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu. Fakültede tüm çalışanlara teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, sevgi, şefkat, saygı ve hoşgörünün simgesi olan hemşireliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Hemşirelik mesleğinin, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, bu mesleğin günümüzde çok kaliteli işlere imza attığını belirterek Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin de hemşire adayları yetiştirmede önemli çalışmalar yaptığına değindi.

Son olarak öğrencilere de seslenen Rektör Prof. Dr. Akın Levent, hemşire olacak adayların insan sevgisi ile dolu olması gerektiğinin altını çizerek öğrencileri bu anlayış ile yetiştiren tüm akademisyenlere teşekkürlerini iletti. Rektör Levent, depremde hayatını kaybeden tüm hemşireler ve üniversite öğrencilerine Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meryem Fırat “Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 2023” temalı konuşmalarını gerçekleştirdi.

Daha sonra programda Klinik Uygulamalarda Başarı Çalışma Örneğine Teşekkür Belgesi takdimi yapıldı.

Program açılışı, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr İlkay Boz tarafından mesleki gelişimi desteklemede Rehber hemşirelik adlı konferansı ile sona erdi.

Hemşirelik Haftası Kutlama programı çeşitli etkinliklerle devam edecek.