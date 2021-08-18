EBYÜ'de her yıl yabancı öğrenci sayısında artış

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) her yıl yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış yaşanırken bu sayının bu seneki eğitim öğretim döneminde bin-bin 100 bandında olacağı öngörülüyor.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, online olarak katıldığı bir televizyon programında üniversiteye dair bilgilendirmede bulundu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin avantajlarından ve olanaklarından bahseden Rektör Levent, “Üniversitemizde hali hazırda 24 bin civarında öğrenci mevcudu var. Bunların yüzde 48,3'ü kız öğrenciler oluşturuyor. 2019 yılında üniversitemizde 76 olan yabancı öğrenci sayısı 2021-2022 yılında 575'e yükseldi ve bu sene ise bin- bin 100 bantlarında olacağını öngörüyoruz. Ülkemizin kültür elçisi olacak yabancı öğrencileri başta Cumhurbaşkanımız ve Yüksek Öğretim Kurumu olmak üzere herkes önemsiyor.” dedi.

“Eğer şu an öğrenci olsaydım ben de EBYÜ'de okumak isterdim” diyen Rektör Levent, “Üniversitemizin bir kampüs üniversitesi olması, şehrin küçük, ulaşımı kolay, öğrenci yanlısı, sempatik ve güvenilir bir yer olmasından dolayı EBYÜ'de öğrenci olmanın güzel bir şey. Erzincan büyük bir sanayi şehri olmamasına rağmen öğrencilerimiz Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikalarda kolaylıkla staj yapma imkânları bulabiliyor. Ayrıca hem üniversitemizin hem de şehrin sağladığı olanaklarla öğrencilerimizin oldukça fazla sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler yapma imkânları elde ediyorlar. Mezunlarımız KPSS'de önemli derecede başarı elde etti. EBYÜ istihdam konusunda öğrencilerimize büyük avantajlar sağlıyor.” diye konuştu.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ayrıca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni kazanacak öğrencilere, ilk tercihleri olması kriterine göre üniversitedeki öğrencilik hayatı boyunca Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından burs verileceğini müjdeleyerek, tercih yaparken öncelikle puanlarına göre değil de kendilerine uygun mesleklere ve bölümlere, sonra puanlarına uygun bölümlerin olduğu bölümlerde yer alan akademik kadrolara bakarak ve en son olarak da bölümlerinin olduğu üniversitelere, şehirlere ve üniversitelerde daha önce okumuş kişilerden görüş alarak değerlendirme yapmalarını önerdi.