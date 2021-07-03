EBYÜ'de kalite bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde tüm idari birimlerin katılımı ile kalite bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kalite süreçlerinde iç paydaşların katılımını sağlamak ve görüşlerini almak amacıyla, Kalite Koordinatörlüğü tarafından, üniversitedeki tüm idari birimler için bir kalite bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Kalite Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Kürşat Öksüz tarafından kalite kapsamında bir sunum gerçekleştirildi. Üniversite Kalite Yönetim Sisteminin anlatıldığı ve genel memnuniyet anketi sonuçlarının değerlendirildiği sunumda, görüş ve önerilerin alınmasının ardından, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, tüm akademik ve idari birimlerde kalite konusundaki farkındalığın artırılması için tüm birimlerde yapılan ve bugün idari birimler bazında tamamlanan kalite bilgilendirme toplantılarının önemine vurgu yaptı. Memnuniyet anketleri ile üniversitenin genel ve birimler bazında bir fotoğrafının çekildiğini belirten Rektör Levent, gerekli iyileştirme çalışmalarının birlikte yürütüleceğini ifade ederek, özverili çalışmalarından dolayı Kalite Koordinatörlüğü ekibine ve tüm idari personele teşekkür etti. Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci ise yaptığı konuşmada, etkin bir kalite güvence sisteminin temel unsurlarından birinin de idari birimler olduğunu ifade ederek, idari birimlerde başarılı bir şekilde yürütülen kalite çalışmalarının tüm birimlere yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantıya EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, daire başkanlıkları, uygulama ve araştırma merkezleri, koordinatörlüklerin birim yöneticileri ve idari personeli katıldı.