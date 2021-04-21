EBYÜ'de “Karantina II” adlı online resim sergisi düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) “Karantina II” adlı online resim sergisi düzenlendi.

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü, Resim İş Ana Bilim Dalı tarafından “Dünya Sanat Günü” etkinlikleri kapsamında “Karantina II” adlı online resim sergisi düzenlendi. Akademisyen, sanatçı, görsel sanatlar öğretmeni ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen sergide toplam 68 eser yer aldı. Sergi hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen: “Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları olarak zamana, önceliklerimize ve özellikle dayanışmaya verdiğimiz önemle, salgınla başa çıkılabileceği bilinciyle hareket ediyoruz. Hevesimiz ve çabamız sanat virüsünün daha fazla insana ulaşmasını sağlamak, salgın sonrası sanatın gerçeklik sahnesine dönüşünü daha çok katılımla ve birlikte kutlamaktır” dedi.

Tüm sanatçıların ve sanatseverlerin Dünya Sanat gününü de kutlayan Taşkesen, sergiye katılan sanatçılara teşekkürlerini sundu.