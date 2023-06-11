EBYÜ'de mezuniyet coşkusu

Yalnızbağ Yerleşkesi Amfi Tiyatro alanında gerçekleştirilen 2022-2023 Akademik Yılı mezuniyet töreni, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören ve mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin geçişiyle başladı. Ardından, Üniversite Temsilcisi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ayse Busel Dağlar, mezun olan öğrenciler adına konuşma gerçekleştirdi.

Dağlar konuşmasında, “Yıllar öncesinde üniversiteli olma hayali ile başlayan zorlu eğitim sürecimizin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu serüvenin başlaması ile her birimiz yurdun farklı yerlerinden Erzincan'a geldik. Ailemizin ve arkadaşlarımızın yokluğunda birbirimize kenetlendik ve kocaman bir aile olduk. Yılmadan, yorulmadan, başaracağımıza inanarak çalıştık. Elbette bazen zorlandık ama başarabilmenin yollarını öğrendik. Bu süreçte zorlu sınavları, uykusuz geceleri, stresli günleri ve her birimizin kabusu olan final haftalarını geride bıraktık. Yarın gerçek hayat bizleri karşılıyor olacak. Fakat mücadeleye hazırız. Başarısızlık olasılığı artık korkutmuyor bizleri, çünkü vazgeçmemenin ne demek olduğunu biliyoruz ”dedi.

Son olarak Dağlar, mezun öğrenciler adına mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

2022-2023 Akademik Yılı mezuniyet töreninde konuşma yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, mezun olan tüm öğrenciler ve onların mezuniyetleriyle gurur duyan ailelerin sevinç ve mutluluğunu paylaştığını belirterek, “Öncelikle, hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bugün burada mezun olan her bir öğrenci, ortaya koydukları gayret ve emeklerle geleceğe umutla bakmayı hak ediyor. Üniversite hayatı, sizin için büyük bir dönüm noktası, bunu biliyoruz. Çoğunuz ailelerinizden uzakta hayatı yaşayarak öğrenmeye çalıştınız. Sınavlarda sorular sizleri terletti, otobüs duraklarında üşüdünüz ve bilet fiyatlarından yakındınız, sabahlara kadar müzik dinleyip sohbet ettiniz, bazen de ders çalıştınız. Bazen neşelendiniz, bazen de hüzünlendiniz dostluklar kurdunuz çok sayıda arkadaşınız oldu. Kısaca bir çok zorluğa katlanarak bugüne geldiniz ve mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz “dedi.

Protokol konuşmalarının ardından mezuniyet andını hep bir ağızdan okuyan mezunlar, keplerini havaya atarak, mezuniyet sevincini birlikte yaşadılar. Mezuniyet töreni, canlı mini müzik konseri ile sona erdi.